ニンテンドー　64 ピカチュー

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商品詳細
中古品です。たくさん使用しました。画像通りです。画像の商品が全てです。電源はつきましたが動作確認ができません。中古品です。自宅保管です。神経質な方はご購入をお控えください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mythic403335.html
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