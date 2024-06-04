ミシェル・フーコー 狂気の歴史 古典主義時代における 田村 俶



狂気の歴史―古典主義時代における



狂気の歴史: 古典主義時代における | Foucault,Michel, フーコー ...



ミシェル・フーコー、田村俶／訳 『狂気の歴史〈新装版〉―古典主義時代 ...



狂気の歴史―古典主義時代における (1975年) | ミシェル・フーコー ...



ミシェル・フーコー、田村俶／訳 『狂気の歴史〈新装版〉―古典主義時代 ...



ミシェル・フーコー、田村俶／訳 『狂気の歴史〈新装版〉―古典主義時代 ...



狂気の歴史―古典主義時代における― ミシェル・フーコー 訳：田村俶 新潮社



狂気の歴史 : 古典主義時代における



狂気の歴史―古典主義時代における― ミシェル・フーコー 訳：田村俶 新潮社



狂気の歴史: 古典主義時代における



監獄の誕生 : 監視と処罰 | Foucault,Michel, フーコー,ミシェル, 俶 ...



狂気の歴史 古典主義時代における(ミシェル・フーコー 著 田村俶 訳 ...



狂気の歴史―古典主義時代における― ミシェル・フーコー 訳：田村俶 新潮社



狂気の歴史: 古典主義時代における | Foucault,Michel, フーコー ...



狂気の歴史 古典主義時代における(ミシェル・フーコー；田村俶訳 ...

MichelFoucault新潮社函にスレ・カド凹みなど本体背に茶汚れ(写真)本文は使用感なく、新品同様美麗です古書に理解ある方のご購入をお願いします神経質な方はご遠慮ください狂気の本質を徹底的に究明する。長きにわたって社会から排除され、沈黙の領域に押し込まれてきた狂気を、豊富な例証をもとに探求することを通じて、ヨーロッパ文明の隠された闇の部分に新たな光をあてる。狂気と理性の相関関係を精密に分析することにより、狂気の復権を提唱し、西洋文明の構造変革をも要求する、フーコー思想の根幹となった画期的な一冊。監獄の誕生性の歴史#ミシェル・フーコー#田村俶#田村_俶#本#自然／医療・薬学・健康#現代哲学 #フランス現代哲学 #哲学#構造主義 #ポスト構造主義