任天堂　ゲームキューブ　GAMECUBE　本体　オレンジ　コントローラ＆ソフト2

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本日出荷可能です（平日14時までの入金で）翌日着となります（地域によってはもう1日かかる場合もあります）本体のディスクの読み込み及び、動作確認済みです。コントローラー2個マリオカートダブルダッシュ、マリオパーティ４のソフトをおつけします。メモリカードを一つおつけします。本体の状態は「やや傷や汚れあり」ソフト2本は「傷や汚れあり」となります。発送は佐川急便となります。※北海道、沖縄、離島、海外は発送不可となります。★土、日、祝日は、発送できません。平日の午後２時までに、ご入金の確認ができますと、即日、発送いたします。#GC #gc #ニンテンドーゲームキューブ #ゲームキューブ#NINTEDOGAMECUBE #nintendogamecube#GAMECUBE #任天堂ゲームキューブ#任天堂 #ソフト #ディスク