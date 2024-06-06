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ニンテンドー3DS LL ゴア・マガラブラック
商品番号 P73766427034
商品名

ニンテンドー3DS LL ゴア・マガラブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,974 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー3DSLLモンスターハンター4スペシャルパックゴア・マガラブラック〜付属品〜SDカード4GB、タッチペン3DSLLの貴重なモンハン限定モデルです。外観、液晶面共に少々の擦り傷はありますが目立った傷汚れは無く、画面の発色も良好です。スライドパッドが折れていますが上下左右問題無く反応します。Rボタンのみ反応がありません。それ以外の動作は全て確認致しました。中古商品であることを御理解の上御検討お願い致します。(商品写真にて状態ご確認下さい)☆動作確認済ソフトの起動、3D機能、カメラ、音量調整、タッチパネル、充電といった動作に関しては全て問題ありませんでした。☆お値下げ不可☆送料無料！安心のメルカリ便での発送です。〜関連ワード〜ニンテンドー任天堂ゲームカセット
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