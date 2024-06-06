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ペトロールズ　CDアルバム 「Renaissance」
商品番号 M11350594971
商品名

ペトロールズ　CDアルバム 「Renaissance」
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペトロールズ2015年発売。アルバムCD「Renaissance」（「ルネッサンス」）全11曲入り。特殊ジャケット仕様CDジャケットに一部汚れあります。（写真2枚目）自宅保管ですので、その点ご了解いただける方にお取引お願いいたします。お値引きや追加の写真等お気軽にお声掛けください！
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