ペトロールズ　CDアルバム 「Renaissance」

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商品詳細
ペトロールズ2015年発売。アルバムCD「Renaissance」（「ルネッサンス」）全11曲入り。特殊ジャケット仕様CDジャケットに一部汚れあります。（写真2枚目）自宅保管ですので、その点ご了解いただける方にお取引お願いいたします。お値引きや追加の写真等お気軽にお声掛けください！
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