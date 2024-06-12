破格セール！！劇レアソフト北米版PS2 The warriors ！

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極限の値下げで、早い者勝ちです！グラセフなのどで有名なロックスターゲームスの、幻の日本未発売PS2ソフトThewarriorsの北米版！写真を見て分かる通り状態良いです！一応ですが、素人での保存方法なので神経質な方はご購入をご遠慮ください。値下げ交渉も致しますので気楽にコメント下さい。