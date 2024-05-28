SixTONES 素顔　正規品

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商品詳細
「SixTONES/素顔4SixTONES盤〈2020年3月31日までの期間生産限定盤・2枚組〉」 正規品SixTONES確認のため一度取り出して確認しています複数購入していたため、こちらは新品です（袋付き）外袋少し使用感あります素人保管ご理解ください(;_;)ポストカードも付いています！※即購入OKです
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