ゲームキューブ本体 コントローラー ソフト セット

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商品詳細
NintendoNINTENDOGAMECUBEニンテンドーゲームキューブゲームキューブ本体、コントローラー2個、ソフト4本がついたセットになります。かなり昔のものですので、傷や汚れがあることをご了承の上ご購入ください。出品時に直接TVに繋ぎ、全ての動作確認をしました。よろしくお願いします。ゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#ゲームキューブ#GAMECUBE#gamecube
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