CECH-4300c

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-4300Cゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ画像にて状態や付属品のご確認をしてください。TVに繋ぎ、一度再生してみました。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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