信長公記　太田牛一著　榊山潤訳　富士出版

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富士出版『信長公記』太田牛一著 榊山潤訳上下2冊と付属本一冊の合わせて3冊が黒い専用ケースに入っていてケースの表紙は少しスレ感があるのかと思いますが他、中身はとてもきれいです。本は白い紙でカバーされていて本の上面のみ金色です。とてもきれいです。定価36,000の品物でした。どうぞよろしくお願い致します。