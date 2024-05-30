

元永古今集 上下4冊-



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日本名筆選・元永本古今集・伝源俊頼筆・4冊 原寸カラーで収録・元永三年の奥書に因む呼称で古今集仮名序及び二十巻を完存する最古の遺品



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元永本古今集〈上1〉[伝源俊頼筆] (日本名筆選 30) |本 | 通販 | Amazon



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長期欠品納期未定】日本名筆選 26：伊予切 - 書道用品、墨、墨液、紙 ...



国宝-書跡典籍｜古今和歌集（元永本）［東京国立博物館］ | WANDER 国宝



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日本名筆選30・31・32・33元永本古今集上下4分冊「元永本古今集上1」「元永本古今集上2」「元永本古今集下1」「元永本古今集下2」伝・源俊頼筆発行：二玄社定価:￥21360状態：カバー少擦れキズ#二玄社 #日本名筆選 #書道 #草書 #古本