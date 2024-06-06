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［極美品］ニンテンドーゲームキューブ　シルバー　エンジョイプラスパックプラス
商品番号 L22932940606
商品名

［極美品］ニンテンドーゲームキューブ　シルバー　エンジョイプラスパックプラス
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)〈ニンテンドーゲームキューブ　エンジョイパックプラスパック〉【状態】・動作確認済み・傷、汚れが少なく、状態とても良いです！・コントローラー（クリアカラー）、メモリーカード、スタートアップディスク付属していませんのでご注意ください。【付属品】・ゲームキューブ本体・ゲームボーイプレイヤー・コントローラー・説明書・AVケーブル・電源ケーブル・外箱、内箱検品をおこなっておりますが、万が一初期不良があれば、返品対応いたしますのでご相談ください。#ゲームキューブ#ゲームボーイ
http://narcologia.ru/goods/navigate6930.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce240755.html
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