［極美品］ニンテンドーゲームキューブ　シルバー　エンジョイプラスパックプラス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)〈ニンテンドーゲームキューブ エンジョイパックプラスパック〉【状態】・動作確認済み・傷、汚れが少なく、状態とても良いです！・コントローラー（クリアカラー）、メモリーカード、スタートアップディスク付属していませんのでご注意ください。【付属品】・ゲームキューブ本体・ゲームボーイプレイヤー・コントローラー・説明書・AVケーブル・電源ケーブル・外箱、内箱検品をおこなっておりますが、万が一初期不良があれば、返品対応いたしますのでご相談ください。#ゲームキューブ#ゲームボーイ
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