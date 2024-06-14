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ジョンハン　バパケ
商品番号 W44560133332
商品名

ジョンハン　バパケ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAPPYJEONGHANDAYBOXVer.2即購入⭕️匿名配送グッズ整理のため出品。weverseshopにて購入。中身は全て一度開封しています。トレカやキーリング、ステッカーなどは使用せずに保管していました。外側のビニールの包装は何度か開封を繰り返しているため粘着部にわずかに埃など付着あり。※ビニールの片側に破れあります（画像参照）個人保管であったことご理解いただける方のみ購入をお願いします。箱の外側についている帯はうまくつけられないため画像のようにして発送します。バラ売り不可送料・手数料考慮したお値段にしております。今のところお値下げは考えていません。簡易梱包変更（段ボールサイズダウン）で200円お値引きいたします。変更希望の方は購入前にコメントお願いします。他フリマサイトでも出品中SEVENTEENセブチJEONGHANジョンハン誕生日　バースデー　パッケージ　バパケ　トレカ
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