疾患別看護過程の展開　Gakken

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商品詳細
「疾患別看護過程の展開」石川ふみよ/髙谷真由美定価:￥6600Gakken#石川ふみよ#石川_ふみよ#髙谷真由美#髙谷_真由美#本#自然／医療・薬学・健康閲覧していただき、ありがとうございます。ご購入の前にプロフを一読お願い致します。ゴードンの「11の健康機能パターン」を用いて実習記録を書く際に重宝します。学校の先生も使用していて、おすすめしてくれました。学校の授業・実習等で使用しておりました。使用頻度は低かったです。カバーに折れ目•傷みはありますが、本体は綺麗です。カバーの状態があまりよくないため、気になる方はご遠慮ください。添付の画像をご覧いただき、ご理解の上、購入をご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/displease561531.html
http://narcologia.ru/goods/mythic941835.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation327724.html
疾患別看護過程の展開 第６版』 ｜ 学研出版サイト
疾患別看護過程の展開 第６版 | Gakken メディカル出版事業部
疾患別看護過程の展開 第５版』 ｜ 学研出版サイト
疾患別看護過程の展開 第４版』 ｜ 学研出版サイト
疾患別看護過程の展開 第６版
疾患別看護過程の展開 第5版
基礎と臨床がつながる疾患別看護過程 | Gakken メディカル出版事業部
疾患別看護過程の展開 公式 3410円 www.acr-concept.com
Gakkenメディカル出版事業部【公式】 on X:
基礎と臨床がつながる疾患別看護過程 PART2 | Gakken メディカル出版事業部
疾患別看護過程の展開 | フリマアプリ ラクマ
精文館書店 本店3Ｆ on X:
マーケティング 疾患別看護過程の展開 tresor.gov.bf
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