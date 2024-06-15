ワンダースワンカラー　FINAL FANTASY Ⅱ　同梱

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商品詳細
バンダイ ワンダースワンカラー FINALFANTASY Ⅱ同梱タイプ電源も入り、ゲームも出来ますが画面が見づらくなっております。電源が入る為スタートボタンも効きますが電源を落とす時、ボタンが効かない時が御座います。
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