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ワンダースワンカラー　FINAL FANTASY Ⅱ　同梱
商品番号 W86426655128
商品名

ワンダースワンカラー　FINAL FANTASY Ⅱ　同梱
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイ　ワンダースワンカラー　　　　　　FINALFANTASY　Ⅱ同梱タイプ電源も入り、ゲームも出来ますが画面が見づらくなっております。電源が入る為スタートボタンも効きますが電源を落とす時、ボタンが効かない時が御座います。
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