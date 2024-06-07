【お値下げしました】学習まんが世界の歴史全巻セット

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商品詳細
「学習まんが世界の歴史全巻セット」山川出版社定価:￥16660ご覧いただきありがとうございます。3年前に子供に購入し、何冊かパラパラと読んでそのまま自宅保管しておりました。状態は良く帯も付いています。外箱は若干破損があります(商品タグが貼ってあった場所です)更に外側段ボールも破れ等あります。本自体に傷等はありません。即購入喜んで承ります。自宅での保管をご理解いただける方に、ご購入検討お願い致します。段ボールの外箱をプチプチで包んで発送させて頂きます。#山川出版社#本#歴史／世界史
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