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[起動確認済み] ゲームボーイアドバンス SPブラック(ソフト2本付き)
商品番号 Q60884486619
商品名

[起動確認済み] ゲームボーイアドバンス SPブラック(ソフト2本付き)
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

携帯用ゲーム機ゲームボーイアドバンスのブラックカラーになります。起動確認済み、充電コードも付属しています。ゲームボーイ用ソフトとアドバンス用ソフトも一本ずつお付けします。画面には保護フィルムを貼っています。
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