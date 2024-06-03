[起動確認済み] ゲームボーイアドバンス SPブラック(ソフト2本付き)

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商品詳細
携帯用ゲーム機ゲームボーイアドバンスのブラックカラーになります。起動確認済み、充電コードも付属しています。ゲームボーイ用ソフトとアドバンス用ソフトも一本ずつお付けします。画面には保護フィルムを貼っています。
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