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メガドライブ メガCD キャプテン翼 動作可能
商品番号 U18023324768
商品名

メガドライブ メガCD キャプテン翼 動作可能
ブランド名 セガ
特別価格 税込 3,395 円
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商品詳細

問題なくプレイできました。写真にあるように説明書表紙・裏表紙に少々汚れあります。発送はメルカリ便です。5/215/28
http://narcologia.ru/goods/enquire929989.html
http://narcologia.ru/goods/conception11957.html
http://narcologia.ru/goods/recommended570790.html
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