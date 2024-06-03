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DGP-1
商品番号 G19066781360
商品名

DGP-1
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 34,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レストランに据え置きしイベント、ディナーショ－に活用していました。コロナでなくなり、今は屋内で保管中。映えますし、音も良いです！是非活用して下さい！YAMAHADGP-1ヤマハ定価：¥580000#ヤマハ#YAMAHADGP_1種類...電子ピアノ
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