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商品詳細
レストランに据え置きしイベント、ディナーショ－に活用していました。コロナでなくなり、今は屋内で保管中。映えますし、音も良いです！是非活用して下さい！YAMAHADGP-1ヤマハ定価：¥580000#ヤマハ#YAMAHADGP_1種類...電子ピアノ
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