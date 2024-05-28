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富士山麓の 杜
商品番号 C35449204856
商品名

富士山麓の 杜
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,470 円
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商品詳細

・ターコイズ・インディゴ・サップグリーン・シャドーグリーン・セピアこの5色の透明水彩絵の具を使って、菩提峠の杜を描きました。形式…SMサイズ(22.5×15.8㎝)作品のみ額装のご相談承ります。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate464448.html
http://narcologia.ru/goods/browse531591.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper54209.html
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