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商品詳細
・ターコイズ・インディゴ・サップグリーン・シャドーグリーン・セピアこの5色の透明水彩絵の具を使って、菩提峠の杜を描きました。形式…SMサイズ(22.5×15.8㎝)作品のみ額装のご相談承ります。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate464448.html
http://narcologia.ru/goods/browse531591.html
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