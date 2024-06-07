メガニウム・バクフーン・オーダイル　レジェンドレアセット

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必ず写真で状態を確認してからのご検討をお願い致します。大きな傷などはないですが、完美品ではないため、神経質な方にはおすすめ出来ません。※オーダイルの状態がそこまで良くありません値下げ交渉・バラ売りは不可でお願い致します。検索用ミュウツーレックウザ色違いスター☆初版マークなし旧裏面BGSARS鑑定品完全美品極美品リーリエリザードンデルタ種PSAスイクンライコウポケカVstarユニバースVユニサンムーンバイオレットスカーレットSwitchアルセウスミュウミュウツーボックススペースジャグラーVクラオリジンマリィプライドリーリエがんばワンピーススターターミホークブラッキーイーブイヒーローズニンフィアダイパPS5デジタルエキスパンションソードシールドいちげきウーラオス白熱のアルカナ25thミュウurミュウUR嵐の山脈urレックウザvmax裂空のカリスマ超爆インパクトダークオーダーウルトラシャイニータッグボルトナイトユニゾンフルメタルウォールダブルブレイズジージーエンドスカイレジェンドミラクルツインリミックスバウトドリームリーグオルタージェネシスソードシールドvmaxライジング爆炎ウォーカームゲンゾーン伝説の鼓動仰天のボルテッカーシャイニースター一撃いちげき連撃れんげきエネルギーモミミツバSASRHRVハートゴールドソウルシルバーLegend種類···ポケモンカード(ポケカ)