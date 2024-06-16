

CASIO PX-770 ブラック 電子ピアノ 88鍵盤 ヘッドホン・高低自在椅子 ...



原則戸塚区引取り、地域限定送料無料】美品CASIO Privia PX-770 世界的 ...



お手渡し限定 美品 CASIO PX-770 WE カシオ 電子ピアノ ホワイト 最初 ...



値下げ☆23区内・送料込・美品】CASIO電子ピアノPrivia PX-770 smcint.com



【高低自在ピアノ椅子＆ヘッドホン＆譜面立て＆楽譜集セット】 CASIO カシオ DigitalPiano 電子ピアノ Privia PX-770 (BK ブラック)



CASIO PX-770WE 同色高低自在イスセット 電子ピアノ 88鍵盤 【カシオ ...



CASIO PX-770 ブラック 電子ピアノ 88鍵盤 ヘッドホン・高低自在椅子＆カーペットセット カシオ



美品】CASIO 電子ピアノ PX-770WE 2020年製【配送・設置可能】 smcint.com



ヨドバシ.com - カシオ CASIO PX-770WE [電子ピアノ Privia 88鍵 ...



CASIO(カシオ) 88鍵盤 電子ピアノ Privia PX-770 黒 美品(カシオ ...



送料込み CASIO privia PX-770B 2019年購入ほぼ新品激美品の通販 by am ...



美品 CASIO 電子ピアノ privia PX-750 鍵盤楽器 - reumatek.com



NEW在庫 CASIO PX-770BN デジタルピアノ プリヴィア PX-770 オーク ...



CASIO | Privia PX-770の楽しみ方



CASIO PX-770 ホワイト 電子ピアノ 88鍵盤 ヘッドホン・高低自在椅子＆カーペットセット カシオ

----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------★東京23区、横浜市、川崎市、藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市に限り車上渡し送料無料となります。★その他地域、お客様でピアノ便を手配していただければ受け渡しは対応いたします。ご不明な点はコメントください。■商品状態【原則戸塚区引取り、地域限定車上渡し送料無料】美品★CASIO電子ピアノPriviaPX-770ブラウン●型式 :CASIOPriviaPX-770BN●本体サイズ:幅1,391×奥行299×高さ798mm（譜面立て含まず）、重量31.5キロ●付属品・譜面台・ACアダプタ・ヘッドホン●アルコール清掃済み全ての鍵盤正常に音が鳴ります。録音、メトロノームなどの機能も全て正常です。2021年製造特段目立ったキズ等見受けられません。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。他にも多数出品しております。是非ご覧ください。出品されていないものも多数ございます。ほぼなんでも取り揃えております。自社便でしたら一緒にお持ちすることも可能なので、お気軽にお問い合わせください。■発送方法東京23区、横浜市、川崎市、藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市…自社便車上渡し※吊り上げ等特殊作業や、分解しないと搬入出来ないなどは対応出来かねますその他地域、お客様でピアノ便を手配していただければ受け渡しは対応いたします。匿名配送対応出来かねます。O00825109-021315-001