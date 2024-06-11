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- ポケモンカード スノーハザード\u0026クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット
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商品詳細
●拡張パックスノーハザード\u0026クレイバーストポケモンセンター・ジムセット(ナンジャモセット)内容:拡張パック「スノーハザード」1BoX(30パック) 拡張パック「クレイバースト」1BOX(30パック) デッキシールド「ナンジャモ」1セット(64枚) デッキケース「ナンジャモ」(仕切り板2枚付き)1個 カードボックス1個 カードボックス用仕切り板4枚【商品の状態】:新品
http://narcologia.ru/goods/subtropical291601.html
http://narcologia.ru/goods/plaque287407.html
http://narcologia.ru/goods/Addict360718.html
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