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ポケモンカード スノーハザード\u0026クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット
商品番号 Q20960358621
商品名

ポケモンカード スノーハザード\u0026クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●拡張パックスノーハザード\u0026クレイバーストポケモンセンター・ジムセット(ナンジャモセット)内容:拡張パック「スノーハザード」1BoX(30パック)　　拡張パック「クレイバースト」1BOX(30パック)　　デッキシールド「ナンジャモ」1セット(64枚)　　デッキケース「ナンジャモ」(仕切り板2枚付き)1個　　カードボックス1個　　カードボックス用仕切り板4枚【商品の状態】:新品
http://narcologia.ru/goods/subtropical291601.html
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