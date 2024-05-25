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ピグノーズ　 アンプ内蔵トラベルギター 　Pignose
商品番号 D82841549270
商品名

ピグノーズ　 アンプ内蔵トラベルギター 　Pignose
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピグノーズ　Pignose　Travel　Guitar１２～１３年ほど前に通販にて購入いたしました。動作しています。ソフトケース付きです。リサイクルダンボールで発送いたします。中古品ですので、神経質な方はご購入をお控えください。#ピグノーズ　#PGGBK　#Pignose#エレキギター#ギタータイプ...その他
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