値下げしました 金剛薩った 仏像 骨董

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金剛薩埵｜知立市 遍照院 蔵｜仏像作品｜ 木村光秀 金剛薩埵｜知立市 遍照院 蔵｜仏像作品｜ 木村光秀

金剛薩った仏像骨董です。材質:金属製 銀製だと思われますが定かではありません。自宅保管品の為ご理解の程よろしくお願いします。写真での判断となります。ノンクレーム、ノーリターンでお願い致します。【寸法】 高さ約23cm横幅約17cm重さ約1529g#仏像#骨董#如来#チベット#仏教#アンティーク#置物#金剛薩った素材···その他主題···仏像・神像