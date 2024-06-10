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値下げしました 金剛薩った 仏像 骨董
商品番号 N83369254798
商品名

値下げしました 金剛薩った 仏像 骨董
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 16,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金剛薩った仏像骨董です。材質:金属製　銀製だと思われますが定かではありません。自宅保管品の為ご理解の程よろしくお願いします。写真での判断となります。ノンクレーム、ノーリターンでお願い致します。【寸法】　高さ約23cm横幅約17cm重さ約1529g#仏像#骨董#如来#チベット#仏教#アンティーク#置物#金剛薩った素材···その他主題···仏像・神像
http://narcologia.ru/goods/appendectomy425453.html
http://narcologia.ru/goods/browse620991.html
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