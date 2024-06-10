ZOZOTOWN 創彩少女庭園　結城まどか　ジップパーカー付き

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ZOZOTOWNコラボ 結城まどか BlackCanvasジップパーカー付きの新品未開封品です。購入後、暗所にて保管しておりました。新品未開封品ですが、一度人の手に渡ったものですので気になる方は購入をお控え下さい。