ミュウvmaxスナッチアームデッキ付属品ダメカンケース付き

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ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)シリーズ···構築済みデッキ・その他即日発送⭕️即購入OK⭕️即時発送⭕️値下げ大歓迎⭕️バラ売り不可❌内容ミュウvmaxスナッチアームデッキスリーブ付き、VSTARマーカー、ダメカン、コインダメカンケース付カードは全て低レアリティで構築しております。※スリーブは無地です。プラス900円で公式スリーブもおつけすること可能です。スリーブが何かはお楽しみです。※写真に写ってるコインは傷、汚れありますが新品の方を提供致します。コインが何かはお楽しみです。・ほぼ新品ですが、プレイ用としてみております。そのため開封後のため状態を［未使用に近い］としています。•カードケースにダメカンケース入れる事もできます。持ち運びにも対応！・防水、折れ防止は可能な限り施しネコポスで発送致します。 ＊絵柄違い、レアリティ違いで統一してない物もあります・購入後のキャンセル、クレーム、返品は受け付けており ませんので質問などあれば購入前に必ずコメント下さい。・発送事故に関しましては責任を負いませんので心配な方は事前にコメントを下さい。検索用#ポケモンカード151#vsterユニバース#フュージョンアーツ#スノーハザード#クレイバースト#ミュウvmax#ミュウv#オドリドリ#ゲノセクトv#コオリッポ#バケッチャ#森の封印石#カミツレのきらめき#パワータブレット#フュージョンエネルギー#ダブルターボエネルギー#メロエッタ#ロストシティ#おはらいグローブ#ハイパーボール#スナッチアーム#ロストスイーパー#バトルVIPパス#森の封印石#ボスの司令#ともだちてちょう#あなぬけひも#ピオニー#ハイパーボール#クネストボール