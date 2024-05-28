PSA9 マリィ エクストラバトルの日 4-2 プロモ

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商品詳細
こちらはプレイ用ではなく、コレクション用のカードになります。【ワンオーナー品】パックから自引き後、PSA鑑定に提出しました。【アメリカ直出し鑑定品】基本的に私の保有カードはすべてアメリカに直で送って鑑定してもらってます。【保管方法】鑑定から返却後、PSAケースをスリーブに入れてから撮影。その後は一切触れずに保管。紫外線の届かない、湿度をコントロールされた暗所にて保管しています。【発送方法】折れ濡れ対策（二重プチプチ梱包）で大切なカードを衝撃から守ります。【PSA専用スリーブ入り】鑑定から戻ってきたあと、独自でPSAケースを丸ごと専用スリーブに入れています。（通常、スリーブには入っていません）その為、PSAケースに傷や指紋がついてしまうのを防げます。#ペピーのポケカ【保有カード一覧】#ペピーのポケカ【Dレギュ】#ペピーのポケカ【2022年のカード】検索用ペピーpsa10ポケモンカード151エリカの招待srリザードンvmaxssrリザードンvssrリザードン\u0026レシラムリザードン\u0026テールナーリザードンexリザードンvstarsarリザードン25thスノーハザードクレイバーストグルーシャsrグルーシャsrpsa10ジムセットナンジャモsrナンジャモsrpsa10ナンジャモsarキハダsrキハダsarマスカーニャsarウェーニバルsarコイキングarミモザsarミモザsrルギアvsaギラティナvsaブイスターユニバースパラダイムトリガー種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル特徴...PSA鑑定種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル特徴...PSA鑑定種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル特徴...PSA鑑定
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