TRAKTOR S4 MK1 S4 MK2 デッキセーバーDeckSaver

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ガレージ整理で出てきました。TraktorS4MK2で使用していました。NativeInstruments/TRAKTORKONTROLS4MK1、MK2の輪郭に合うようにカスタムされた専用カバーです。非常に耐久性の高いポリカーボネート素材を採用し、衝撃やアクシデントから機材をしっかり守ります。自宅はもちろん、店舗やスタジオでの使用にもおすすめです！新品がAmazonで8773円で売っています。ダストカバーですし、こっちの方が、お得だと思います。2008年にイギリスのプラスチックデザインに於いて40年以上の実績と知識を持った製造会社により、DJ機材の保護を目的として製品開発を開始。丈夫かつ軽量なポリカーボネイト製で、厚みも最小限。現在ではシンセサイザーやMIDIコントローラ等の音楽制作/演奏機材のラインナップも拡充している。