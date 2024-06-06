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アートコレクションハウス 人造人間キカイダー『デンジエンド』石ノ森章太郎
商品番号 X58181312691
商品名

アートコレクションハウス 人造人間キカイダー『デンジエンド』石ノ森章太郎
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 26,599 円
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商品詳細

【アートコレクションハウス】人造人間キカイダー『デンジエンド』石ノ森章太郎【備考】　　作品保証書、保存袋、梱包箱【サイズ】　縦　約69.8cm　　　　　　横　約82.7cm　　　　　　厚　約3.1cm自宅保管で箱に閉まって飾っていません。この写真撮影の為、飾りました。コレクションでクロ―ゼットに置いていました。とても綺麗だと思います。
http://narcologia.ru/goods/ordering117479.html
http://narcologia.ru/goods/approximate188120.html
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1円～ 同梱不可□ アートコレクションハウス 石ノ森 章太郎 ...
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