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商品詳細
【アートコレクションハウス】人造人間キカイダー『デンジエンド』石ノ森章太郎【備考】 作品保証書、保存袋、梱包箱【サイズ】 縦 約69.8cm 横 約82.7cm 厚 約3.1cm自宅保管で箱に閉まって飾っていません。この写真撮影の為、飾りました。コレクションでクロ―ゼットに置いていました。とても綺麗だと思います。
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