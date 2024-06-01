90s『バスケット・リトアニア代表×グレイトフルデッド』Tシャツ タイダイ M

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【音楽専門店 転石堂】ー魅惑のバンドTee、ロックを着て死ね!ー90s『バスケットボール・リトアニア代表×グレイトフル・デッド』半袖TシャツDELTAボディ©️1996タイダイM／ロックT貴重なアーティスト・バンドTeeを当時物オリジナルからファストブランドまで、入手困難なモノばかり集めました!ぜひご覧ください。『バスケットボール・リトアニア代表×グレイトフル・デッド』半袖Tシャツの出品です。サイケデリックやヒッピー文化の象徴とも言えるアメリカのロックバンド「グレイトフル・デッド(GRATEFULDEAD)」は、1992年のバルセロナオリンピックでバスケットボール・リトアニア代表のスポンサーを務めました。1991年にリトアニアがソビエト連邦から独立し国籍がリトアニアとなった当時の有力選手は、アメリカNBAに活躍の場を移し翌年のバルセロナオリンピックへの期待も高まっていきました。しかし、独立直後ということもあって資金繰りに苦労していたのです。ソウルオリンピックでの活躍後、NBAゴールデンステイト・ウォリアーズに移籍していたシャルーナス・マルチュリョニス選手が当時交流を持っていたアメリカのロックバンド「グレイトフル・デッド」のメンバーは、その話を聞きつけるとスポンサーに名乗りを上げました。グレイトフル・デッドが販売したタイダイ染めのチームTシャツが人気となり、資金集めに成功。バスケットボール・リトアニア代表はオリンピックの出場も叶い、銅メダルを獲得。その後、チームとバンドは1996年の夏季オリンピックのためのパートナーシップを継続しました。こちらは滅多に市場に出ることのない極めて貴重な関連アイテム。コピーライトは1996年表記。さらに良好な状態ですので大変オススメです。□商品説明■ブランド：DELTA■製造元：DELTAAPPAREL,INC.■原産国：ホンジュラス■品質：100％プリシュランクコットン■カラー：タイダイ■サイズ表記：ADULTM実寸：身幅53.0肩幅49.5着丈73.0袖丈17.8■状態：僅かな毛羽立ちやシミ汚れ、また背面に小穴の見られる箇所がございます。着用感こそございますが、その他特筆すべきダメージは見受けられません。□発送詳細・メルカリ便#転石堂