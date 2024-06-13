コトブキヤ DC COMICS美少女 ハーレイ・クイン NEW52 ver.

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コトブキヤDCCOMICS美少女ハーレイ・クインNEW52ver.です。お願いします。再販分ではなく初版です。パッケージに戻してプチプチ、段ボール梱包で発送。ガラスケースにて展示。二の腕、ケープに汚れ有ります。新品での購入時点からです。それ以外は状態はよい方だと思いますが神経質な方、完全なものをお求めの方はご遠慮ください。あくまでも中古品ということをご理解願います。お気に入りのため気が変わって急に出品を取消すかもです笑不明な点は質問、納得してからご購入ください。取引完了後のクレームなどこちらに非がない限り一切受け付けませんのでご了承下さい。上記の説明、日本語をご理解出来る方のみよろしくお願い致します。