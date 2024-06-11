秀斎画【月に時鳥図】　和歌短冊　【　高松保實　】画讃　　絹本掛軸　自題箱　529



秀斎画【月に時鳥図】 和歌短冊 【 高松保實 】画讃 絹本掛軸 自題箱 ...



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絵画の種類···日本画 秀斎画【月に時鳥之図】和歌書短冊【高松保實】 秀斎については、不詳 高松保實 1817年~1878年藤原北家閑院流 武者小路家支流の公家 華族 ６代目 四代公祐の三男 正四位下形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 自題箱 軸先は木主題···動物 月に時鳥之図に 和歌短冊状態 表具 経年経過による不良 仕立て直しをお勧めします 作品 経年経過なるも概ね良好な状態ですサイズ 表具 170.0cmX38cm絹本 95cmX33cm自題箱 47.5cm6.5cm7.0cm80サイズゆうパック なかなか 和歌短冊と時鳥之図 良い雰囲気に納まっています 残念乍ら 表具は上部他痛んでおり、仕立て直しお勧めします。 作品は本物保証品として平成20年6月21日31600円で取得 整理中なので、30000円で出品いたします。 好きな方、目利きの方宜しくお願い致します。