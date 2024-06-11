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秀斎画【月に時鳥図】　和歌短冊　【　高松保實　】画讃　　絹本掛軸　自題箱　529
商品番号 T68495193268
商品名

秀斎画【月に時鳥図】　和歌短冊　【　高松保實　】画讃　　絹本掛軸　自題箱　529
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 30,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　秀斎画【月に時鳥之図】和歌書短冊【高松保實】　　　　　　　　　　　　　　秀斎については、不詳　　　　　　　　　　　　　　高松保實　　1817年~1878年藤原北家閑院流　武者小路家支流の公家　華族　　　　　　　　　　　　　　６代目　四代公祐の三男　　正四位下形式···掛け軸・掛軸　　　　　絹本掛軸一幅　　自題箱　　軸先は木主題···動物　　　　　　　　　月に時鳥之図に　和歌短冊状態　　　表具　　経年経過による不良　　仕立て直しをお勧めします　　　　　作品　　経年経過なるも概ね良好な状態ですサイズ　　表具　　170.0cmX38cm絹本　95cmX33cm自題箱　　47.5cm6.5cm7.0cm80サイズゆうパック　　　　　なかなか　和歌短冊と時鳥之図　　良い雰囲気に納まっています　　　　　残念乍ら　　表具は上部他痛んでおり、仕立て直しお勧めします。　　　　　作品は本物保証品として平成20年6月21日31600円で取得　　　　　整理中なので、30000円で出品いたします。　　　　　好きな方、目利きの方宜しくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming505792.html
http://narcologia.ru/goods/stair889700.html
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