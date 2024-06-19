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御覧いただきありがとうございます。他にもアウトレット商品を出品しております。↓↓↓↓↓↓↓#とんちゃん123こちら販売価格は商品の状態、在庫状況によって変動いたします。● USDE アンティーク ステンドグラス 縦40.5ｃｍ 横28ｃｍ M-1555==================================\u003cサイズ\u003e■ 商品サイズ：（約） 縦40.5ｃｍ 横28ｃｍ■ 中古品に付経年の痛み・汚れ・等ございますので何卒、ご了承のほどよろしくお願いいたします。絵画 ガラス