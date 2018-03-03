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ゴールデンボンバー　鬼龍院翔　お得な10点セット
商品番号 L98253609379
商品名

ゴールデンボンバー　鬼龍院翔　お得な10点セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キリちゃんのトートバッグ、ナップサック、ポーチ、タオル（メンバー全員）、Tシャツ6枚の計10点セットです♪全て新品未開封ですが、素人保管の為、ご了承の上ご購入をお願いいたします。なお、Tシャツのサイズはバラバラとなっております。（単品販売は考えておりません。）大変お得なセットとなりますので、よかったらよろしくお願いします♪ゆうゆうメルカリ便での発送を予定しております。トートバッグは、二つ折りにして発送となります。#金爆#キリショー#GB#TAMIYA
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