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- 掛け軸 秀峰 紅葉に四十雀 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 新品 未使用 です。
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商品詳細
掛け軸秀峰紅葉に四十雀絹本希少軸装茶道具掛軸新品未使用です。サイズ（本紙）404×1050ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 太田秀峰 秀峰 紅葉に四十雀 紅葉 四十雀 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#秀峰#紅葉#四十雀#新品#未使用#保管品#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/scissoring523596.html
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