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希少修験道法螺貝　山伏　密教　魔除け　熊よけ❣️ホラガイ　ほら貝
商品番号 L36219308721
商品名

希少修験道法螺貝　山伏　密教　魔除け　熊よけ❣️ホラガイ　ほら貝
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

修験道法螺貝です❣️希少なセイヨウホラガイになります♪長さは約30.5㎝重さは931gです。低音、高音良く鳴り響きます♪^o^♪♪❣️プロフィール欄を見て頂けたら幸いです^^♪♪吹き口の穴は約6.5㎜です。コンパクトですが胴回りもコロンとしていてずっしり肉厚の法螺貝になります。持ち運びにも便利で音色もパワフルな良い音を奏でます(^.^)♪♪♪綺麗でバランスの良い法螺貝です♪初心者法螺貝吹き方のテキスト必要な方はコメント欄に記入して下さりね。無料でお付け致します♪♪♪
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