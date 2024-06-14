希少修験道法螺貝　山伏　密教　魔除け　熊よけ❣️ホラガイ　ほら貝

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商品詳細
修験道法螺貝です❣️希少なセイヨウホラガイになります♪長さは約30.5㎝重さは931gです。低音、高音良く鳴り響きます♪^o^♪♪❣️プロフィール欄を見て頂けたら幸いです^^♪♪吹き口の穴は約6.5㎜です。コンパクトですが胴回りもコロンとしていてずっしり肉厚の法螺貝になります。持ち運びにも便利で音色もパワフルな良い音を奏でます(^.^)♪♪♪綺麗でバランスの良い法螺貝です♪初心者法螺貝吹き方のテキスト必要な方はコメント欄に記入して下さりね。無料でお付け致します♪♪♪
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http://narcologia.ru/goods/freezer404498.html
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