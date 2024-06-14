ザッカマート コーデュロイ 痛バッグ a3

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ザッカマートA3痛バッグ新品未使用ザッカマート痛バa3フリルコーデュロイリボンチャーム付き ブラック使用機会がなくなったので出品します。お値下げは出来ません。画像のカラー1点になります。元々袋に入っているお品物のためそのまま小さく折りたたんで発送致します。ザッカマートA3痛バッグフリルデザイン5周年ver.ホワイトキャンディーピンクミントサックスブルーラベンダーレッドネイビーブラックレモンイエローロイヤルブルーオレンジグレーベージュビビットピンクグリーンチェックブラックパープルレモンイエローライムグリーンワインレッドキャメルサックスくすみラベンダーくすみミントダークグリーンスモークブルーローズピンクミルク紫白