萩焼 水津乙彦造『玉露』宝瓶/湯冷まし/煎茶碗(六客)共箱 ...

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商品詳細
萩焼水津乙彦造『玉露』宝瓶/湯冷まし/煎茶碗(六客)共箱★時代物★5D0315サイズ(約)急須：長さ7cm、注ぎ口含む長さ9cm、高さ5cm、重さ115g湯冷まし：長さ8.3cm、高さ4cm、重さ72g煎茶碗：径4㎝、高さ3.5㎝、重さ22ｇ
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