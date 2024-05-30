グスタフ・クリムト　水蛇I アートパネル　スイス製　グラストップアート

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#monika♡骨董品 ←在庫一覧です。※新しい順のタグでご覧いただかないと全て表示されません。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一☆工芸品など同梱発送で2件目から1000円引き☆☆半額印のお品は2件目から半額引き☆（最終価格の為お値下げ出来ない場合があります） ☆コメントよりお声掛けください☆ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一2004年にwizard\u0026geniusidealdecorというメーカーが、スイスのチューリッヒで印刷したと記載があります。フレームは日本製でガラストップアート（当時、実用新案登録中）と記載があります。表面はフラットガラスで艶感があり、作品を引き立たせている感じです。裏板を外すと窪みがありプリント、スチロール、背板の順に納められいています。傷などないように思いますが長期保管品になります。ご理解いただきご購入をお願いいたします。★サイズ縦横：約30.8×57.8センチ 厚み：約1.3センチ