おジャ魔女どれみ　ガーデニングショップ　MAHO堂

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ストーリー - おジャ魔女どれみ# - 作品ラインナップ - 東映アニメーション ストーリー - おジャ魔女どれみ# - 作品ラインナップ - 東映アニメーション

おジャ魔女どれみ しゃーぷっぷフレンズガーデニングショップMAHO堂外箱ありパーツはほとんど揃っておりますが、花や植木鉢など何点か紛失していると思います。当時の商品のため多少の汚れ、日焼け、ベタつきあり。音は鳴りませんが、別売りのどれみちゃんとはなちゃんの人形もおつけします。写真に写っているもので全てです。即購入歓迎おジャ魔女どれみ#まほう堂ドールハウスフィギュアピコットポロン