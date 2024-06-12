ポケカ　ポケモンカード　クレイバースト　30パック

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商品詳細
ポケモンカードクレイバースト1ボックス9/28ビックカメラ所沢駅店で購入。購入時にボックスを回収されています。すり替え防止のためパックの製造番号を確認させて頂いています。封入率はそのままとなります。#トレーディングカード#ポケモンカード#ポケモン#クレイバースト#スノーハザード#トリプレットビート#バイオレット#スカーレット#バイオレットex#スカーレットex#ハイクラスパック#vstarユニバース#VSTARユニバース#Vスターユニバース#イーブイヒーローズ#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#漆黒のガイスト#白銀のランス#ポケモンカードボックス#151#黒炎の支配者#レイジングサーフ
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