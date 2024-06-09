すずり　硯　赤間硯　⭕️大型硯　弘雲堂　⭕️名工　日本工藝会員　下井利弘　下井唯石

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NO.105◉大型赤間硯(⭕️名工の大型作品)[1]縦 185mm[2]横 125mm[3]厚み 26mm重さ 1,318g[4]作硯者 弘雲堂 日本伝統工藝士 下井利弘(下井唯石)[5]彫刻サイン 赤間硯 唯石作[6]箱 桐共箱(蓋裏に記載、野面研 長州赤間石 唯石作)(赤間硯由来と、唯石匠の経歴の栞が入っています。)(紺色の紐がついています。)[7]程度 綺麗で未使用に近いとしています。[8]形状 野面硯◉作品赤間硯名工の下井唯石匠の新品未使用に近い大型の作品となります。日本で唯一と言える味わい深い赤系の赤間硯は、その色合いもさる事ながら、きめ細かく硬くて緻密な石質、美しい石肌が特徴的です。匠は、1996年に当時の天皇皇后両陛下の展覧を賜り、宮内庁より作品が買い上げされております。赤間石の野面硯で、丘や海には星を散らばめた様に赤褐色の中に薄青緑色の小さな石紋が見られます。縁は、見事に平らに、縁の内側に指腹を当てると切れる程のシャープさがあります。また、硯陰には整った文字でしかも深く彫刻サインしてあり匠の技量が判然としています。珍しく大型な赤間硯ですので、ご自由に書を楽しんで頂ける作品となっております。ご購入をご一考ください。※画像にて十分ご確認ください。※私のプロフィールを一読下さい。※⭕️私の今迄に掲示した作品をご覧下さい。(他に70点ほどあります。)