瀬戸焼　渦巻鉢　馬の目皿　飾り皿　大皿　大鉢　アンティーク　骨董

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。木箱の中に昭和10年の新聞が入っていましたのでその頃かそれ以前に造られたものだと思います。貴重なものではないでしょうか。欠けやヒビがあります。写真をよくご確認ください。時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。箱は汚れています。 直径約27.5cm 高さ約5.5cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#瀬戸焼#大皿#大鉢#馬の目皿種類···皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/ambassador423006.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion479478.html
http://narcologia.ru/goods/waveform693717.html
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