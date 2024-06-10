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- ★新品★ 藤城清治 樹氷
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商品詳細
新品で頂き自宅保管していました。作者 藤城清治作品名 樹氷額装サイズ 縦約41.5cm×横約38.5cm以下も出品していますので、宜しければ合わせてご覧下さい；-夏、サカナしました日本人/人気アーティスト···藤城清治
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