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★新品★　藤城清治 　樹氷
商品番号 N64356467247
商品名

★新品★　藤城清治 　樹氷
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 6,854 円
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商品詳細

新品で頂き自宅保管していました。作者　　　　藤城清治作品名　　　樹氷額装サイズ　縦約41.5cm×横約38.5cm以下も出品していますので、宜しければ合わせてご覧下さい；-夏、サカナしました日本人/人気アーティスト···藤城清治
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