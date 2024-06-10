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高級美品アップライトピアノ　ピアノ　カバー　マルチカバー　ジャガード織？総刺繍
商品番号 X54977063245
商品名

高級美品アップライトピアノ　ピアノ　カバー　マルチカバー　ジャガード織？総刺繍
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピアノカバーとして使用していましたが、引越しに伴い出品させていただきます。ピアノも出品中です【参考】・アップライトピアノカバー・ジャガード織？総刺繍・ケミカルレース？・サイズ：70cm×204cmレース別商品の状態は画像にてご確認ください。5年ほど前に百貨店で購入しました。しっかりとした材質で高級感もあるため、ピアノに限らず、テーブル等にかけても良いと思います。気になる傷や汚れは見受けられませんでしたが、素人検品である点ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。完品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。梱包はコストが掛からないものを選ばせて頂くため、折りシワがつく恐れがありますので、極端に気になる方は購入をお控え下さい。アップライトピアノ　ピアノ　カバー　マルチカバー　ジャガード織　ピアノカバー　レース　ランナー　テーブルランナー　高級　おしゃれ　レース　ケミカルレース　ゴールド　刺繍テイスト···北欧、モダンアクセサリー···その他
http://narcologia.ru/goods/assessor616503.html
http://narcologia.ru/goods/unusable304274.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement964699.html
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