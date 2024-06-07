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パラダイムトリガー未開封シュリンク付き　プロモ有
商品番号 L35164764660
商品名

パラダイムトリガー未開封シュリンク付き　プロモ有
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターから送られてきてそのままの状態です。シュリンク、プロモ付き。是非お買い求めください。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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