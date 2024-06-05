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ポケモンカード　レイジングサーフ　新品未開封シュリンク付
商品番号 T66007481799
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　新品未開封シュリンク付
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード強化拡張パックレイジングサーフシュリンク付き　未開封素人保管のため写真を参考にご理解の上でご購入をお願いします。購入後のキャンセル、返品はご遠慮ください。
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