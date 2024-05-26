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【専売】YAMHA B♭クラリネット YCL-62 木製
商品番号 R19125795988
商品名

【専売】YAMHA B♭クラリネット YCL-62 木製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【状態】ひび割れ等なく比較的状態の良い商品になります。音出し動作確認済みです。【付属品】ケースキーオイルシルバーポリッシュコルクグリス中古品のため、その点のご理解いただける方のみご購入ください。本体内蔵のグリスは付いておりませんヤマハYAMAHAクラリネット
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