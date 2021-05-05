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古代ミュウ　旧裏
商品番号 C73986833539
商品名

古代ミュウ　旧裏
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

映画「ルギア爆誕」パンフレットの付属カードです。当時から保管状態は良い方かと思いますが素人目線では見落としがあるかもしれません。神経質な方の購入はおすすめ致しません。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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http://narcologia.ru/goods/preference836338.html
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